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В Ломоносове задержали пенсионера, который растлил 13-летнюю школьницу
Сегодня, 9:21
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lesjasap
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В Ломоносове задержали пенсионера, который растлил 13-летнюю школьницу

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В Петродворцовом районе полиция задержала престарелого ловеласа, напавшего на школьницу.

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранительные органы поймали пожилого жителя, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Школьница привлекла нездоровое внимание пенсионера в городе Ломоносове. Педофил подкараулил 13-летнюю жертву около учебного заведения и напал на нее.

С заявлением в полицию 14 марта обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ее дочь растлил неизвестный. Насильник напал на девочку в половину второго дня во дворе по Ораниенбаумскому проспекту.  

Представителям закона удалось установить личность преступника. В тот же день оперативники поймали 63-летнего петербуржца. На двое суток его закрыли в изолятора. Сотрудники Следственного комитета  возбудили в отношении петербуржца уголовное дело по статье за развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. 
 

Теги: ломоносов , педофил , педоыилия , пенсионеры , происшествия спб , школьники
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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