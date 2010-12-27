В Ломоносове задержали пенсионера, который растлил 13-летнюю школьницу

В Петродворцовом районе полиция задержала престарелого ловеласа, напавшего на школьницу.

В Петродворцовом районе Петербурга правоохранительные органы поймали пожилого жителя, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Школьница привлекла нездоровое внимание пенсионера в городе Ломоносове. Педофил подкараулил 13-летнюю жертву около учебного заведения и напал на нее.

С заявлением в полицию 14 марта обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ее дочь растлил неизвестный. Насильник напал на девочку в половину второго дня во дворе по Ораниенбаумскому проспекту.

Представителям закона удалось установить личность преступника. В тот же день оперативники поймали 63-летнего петербуржца. На двое суток его закрыли в изолятора. Сотрудники Следственного комитета возбудили в отношении петербуржца уголовное дело по статье за развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

