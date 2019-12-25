В Ломоносове росгвардейцы обнаружили машину, в салоне которой насильно удерживали мужчину

Накануне днем сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району задержали двух граждан, подозреваемых в нанесении телесных повреждений мужчине и похищении – мужчину насильно посадили в машину и удерживали там. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
В полицию поступил сигнал, что на улице Красного Флота в Ломоносове кто-то дерется. На место прибыли росгвардейцы, к ним обратилась женщина и пояснила, что в ходе ДТП несколько граждан, применив физическую силу, отобрали у другого мужчины смартфон и ключи от машины, а затем против его воли посадили в "Киа Рио" и скрылись. Приметы передали дежурным нарядам.
По "горячим следам" около дома на Александровской улице обнаружили иномарку, в которой находился потерпевший и еще двое человек. Всех доставили в полицию.
Фото: Piter.tv
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