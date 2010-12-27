В Ломоносове насильник напал на 17-летнюю петербурженку

Осенью 2017 года несовершеннолетнюю девушку изнасиловал неизвестный, но жертва решила рассказать о преступлении только сейчас.

В Петродворцовом районе неизвестный педофил напал на школьницу. Мать пострадавшей сообщила в полицию о нападении на 17-летнюю дочь.Из-за страха оказаться непонятой и насмешек окрыжающих, жертва не рисковала признаваться о действиях злоумышленника до 6 апреля. Пр подробном изучении материалов дела выяснилось, что преступление было совершено еще осенью прошлого года.

По сведениям заявительницы, преступник изнасиловал одиннадцатиклассницу по Ораниенбаумскому проспекту города Ломоносов вблизи 37 дома корпус 3. Инцидент произошел еще 10 ноября 2017 года. О действиях насильника 46-летняя местная жительница узнала лишь накануне.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Оперативники проверяют сведения.