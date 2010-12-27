В Ломоносове преступник с ножом пытался изнасиловать 12-летнюю девочку на пустыре

В Петродворцовом районе Петербурга педофил напал на школьницу по пути домой.

В Петродворцовом районе сотрудники полиции разыскивают мужчину невысокого роста, которого подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней. Школьнице удалось вырваться из рук преступника и убежать.

Инцидент произошел в половину шестого вечера 30 ноября. Шестиклассница ла домой из школы в Ломоносове. Около ее дома по Швейцарской улице к ней со спины подошел злоумышленник, который закрыл ей рот рукой. Во второй руке у педофила находился нож. Насильник потащил девочку к пустырю, но жертве удалось освободиться и убежать.

Сообщается, что подозреваемому на вид 55-60 лет, он плотного телосложения с короткими темными волосами и ростом 165 см. Одет был в черную куртку с красными полосами на рукавах и черные брюки с белыми полосами.