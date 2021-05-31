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В Лодейном Поле стартовал съёмочный проект "Сказки малых народов"
Сегодня, 15:51
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В Лодейном Поле стартовал съёмочный проект "Сказки малых народов"

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Проект реализуют на средства губернаторского гранта.

В Лодейном Поле Ленобласти начались съемки проекта "Сказки малых народов". Зрителей познакомят с культурой, традициями и обычаями коренных народов: вепсов, ижоров и води. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти в телеграм-канале.

В сценарии предусмотрены музыкальные номера с использованием древнего инструмента кантеле. Инструмент напоминает русские гусли. Кантеле изготавливали из ольхи и березы, а струны делали из конского волоса или жил. Название пришло из наречий балтийских народов. Коренное население региона исполняло на этом инструменте фольклорную музыку. 

В фильме будут выступать разные музыкальные коллективы. 

Фото: Википедия

Теги: лодейное поле, сказки малых народов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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