В Липецке в мусорном контейнере нашли тело новорожденного

Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца.

В Липецкой области в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного ребенка.

Региональные следственные органы СКР по Липецкой области сообщают, что сегодня, 25 марта, в мусорном контейнере на проспекте Мира Липецка найдено тело новорожденного младенца.

Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка. На месте жуткой находки проводятся следственные действия. Опрашиваются возможные свидетели. Для установления точных причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Фото: СУ СК РФ по Липецкой области