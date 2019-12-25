В Липецке в ДТП погиб 19-летний водитель и его 15-летний пассажир

Иномарка на скорости влетела в столб.

Ночью в Липецке погиб молодой водитель и его несовершеннолетний пассажир.

Региональное отделение МВД по Липецкой области сообщает, что В 01:05 на улице Гагарина 19-летний водитель, управляя автомобилем "Субару-Импреза" на скорости врезался в световую опору ЛЭП. В результате мощного удара водитель и его 15-летний пассажир от полученных травм скончались на месте аварии.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.

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Фото: ВК, Регион-48 | Липецк