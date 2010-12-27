В Левашово сбитый летчик пробил лобовое стекло и крышу машины

Очевидцы сообщает, что на пешеходном переходе в Левашово сбили мужчину. От удара он проломил лобовое стекло и крышу машины.

С аварии начался четверг, 19 октября, в Левашово. Как рассказывают свидетели, автомобиль сбил пешехода около десяти утра. Уточняют, что мужчина шел по пешеходному переходу, когда произошло ЧП. Возможно, у машины была немаленькая скорость, потому что повреждения мужчины и самого авто внушительные.

На фото с места события видна огромная вмятина на крыше автомобиля и разбитое лобовое стекло. Видимо, это произошло во время столкновения с пешеходом. О характере травм пострадавшего пока ничего не известно. Он лежит и дожидается скорую помощь. Большой проблемой для него может стать то, что его явно перенесли с первоначального места падения. При травмах подобные действия могут быть опасны.

Обстоятельства аварии выясняются. Судя по форме, пострадавший из части ВКС РФ. Рядом с ним также собралось несколько человек в похожей форме.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург