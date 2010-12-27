В "Леруа Мерлен" на Московском шоссе огородили территорию из-за забытой сумки

Ситуация закончилась хорошо. Подозрительный предмет оказался оставленной сумкой.

В Пушкинском районе Петербурга посетителей магазина "Леруа Мерлен" вечером 6 июля ждало неприятное событие. Сотрудникам заведения пришлось огородить специальной лентой большую часть торгового зала. Причиной экстренных мер стала забытая покупателем сумка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в магазине по Московскому шоссе около 17 часов вечера. Петербуржцы добавили, что от покупателей оказалась закрыта кассовая зона. Оставленная на полу сумка была именно там. В комментариях к посту пользователи соцсетей возмущаются безответственностью горожан, из-за забывчивости которых в Петербурге регулярно закрывают станции метро и магазины.

Отметим, что в самом "Леруа Мерлен" ограждение не вызвало панику. Покупатели продолжили выбирать товары. На фотографиях видно, что люди не боялись подходить близко к ленте и заниматься своими делами.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб