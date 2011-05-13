Здание на Московском шоссе тушили по дополнительному номеру 1-БИС

Тушили огонь 32 спасателя и семь единиц техники.

В Московском районе днем 24 апреля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Московское шоссе, 13ВА, поступила на пульт спасателей в 13:54. В трехэтажном здании полыхало на площади 200 "квадратов". В 14:18 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, к 14:31 огонь локализовали, было ликвидировано открытое горение. Начали работать по №1.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили огонь 32 спасателя и семь единиц техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар на Исполкомской улице ликвидирован. Огонь вспыхнул сегодня в 05:30, горели две квартиры. Площадь пожара составила 100 "квадратов".

Фото: Piter.TV