Пожар на Исполкомской ликвидирован

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В Центральном районе Санкт-Петербурга подразделения МЧС почти восемь часов боролись с серьезным пожаром в многоквартирном доме на Исполкомской улице.

Как стало известно из официального сообщения ГУ МЧС России по городу, сигнал о возгорании поступил утром 24 апреля в 5:30. Горело сразу в двух квартирах, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Из-за сложности ситуации и масштаба происшествия возгоранию был присвоен повышенный класс сложности. Огонь удалось окончательно потушить лишь в 13:14.

Спасательные бригады эвакуировали из зоны чрезвычайной ситуации 15 человек. Для борьбы с огнем было задействовано восемь единиц спецтехники и 37 специалистов противопожарной службы.

Ранее мы сообщили о том, что на месте пожара в Сланцах нашли труп мужчины. Уточняется, что на месте возгорания в квартире дома по улице Кирова нашли труп жильца 1971 года рождения. Предположительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу