Пожар на Исполкомской ликвидирован

В Центральном районе Санкт-Петербурга подразделения МЧС почти восемь часов боролись с серьезным пожаром в многоквартирном доме на Исполкомской улице.
Как стало известно из официального сообщения ГУ МЧС России по городу, сигнал о возгорании поступил утром 24 апреля в 5:30. Горело сразу в двух квартирах, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Из-за сложности ситуации и масштаба происшествия возгоранию был присвоен повышенный класс сложности. Огонь удалось окончательно потушить лишь в 13:14.
Спасательные бригады эвакуировали из зоны чрезвычайной ситуации 15 человек. Для борьбы с огнем было задействовано восемь единиц спецтехники и 37 специалистов противопожарной службы.
Ранее мы сообщили о том, что на месте пожара в Сланцах нашли труп мужчины. Уточняется, что на месте возгорания в квартире дома по улице Кирова нашли труп жильца 1971 года рождения. Предположительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу
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