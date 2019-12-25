На месте пожара в Сланцах нашли труп мужчины

Предположительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

В Сланцах проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины после пожара, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти 23 апреля.

Уточняется, что на месте возгорания в квартире дома по улице Кирова нашли труп жильца 1971 года рождения. Предположительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. Доследственную проверку начал Кингисеппский межрайонный следственный отдел.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что в ангаре в Дизельном проезде в Петербурге произошел мощный пожар. Горели складские здания площадью 15 на 50 метров. Пожар ликвидировали спустя шесть часов. На месте работала команда из 29 спасателей и семи единиц техники.

Фото: Piter.TV