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На месте пожара в Сланцах нашли труп мужчины
Сегодня, 15:43
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На месте пожара в Сланцах нашли труп мужчины

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Предположительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

В Сланцах проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины после пожара, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти 23 апреля. 

Уточняется, что на месте возгорания в квартире дома по улице Кирова нашли труп жильца 1971 года рождения. Предположительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем. Доследственную проверку начал Кингисеппский межрайонный следственный отдел. 

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования.

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы сообщили о том, что в ангаре в Дизельном проезде в Петербурге произошел мощный пожар. Горели складские здания площадью 15 на 50 метров. Пожар ликвидировали спустя шесть часов. На месте работала команда из 29 спасателей и семи единиц техники.

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, сланцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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