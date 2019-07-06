Видео: кота Елисея на Малой Садовой снова ограбили

На этот раз вандалами оказалась молодежь.

В Центральном районе Петербурга молодые люди ограбили кота Елисея. Животное уже не в первый раз подвергается нападению хулиганов. Об очередном преступлении сообщили очевидцы в социальных сетях.

В комментариях местные жители предложили сломать вандалам руки и ноги за такое обращение к культурному достоянию. Другой пользователь заметил, что лично отогнал бы воров шваброй, если бы заметил неподобающее поведение. Другие же прониклись сочувствием к хулиганам. Они предположили, что бедным студентам не хватает стипендии, чтобы поесть.

Ранее Piter.tv публиковал материал о пяти необычных памятников, которые стыдно не знать петербуржцу.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб