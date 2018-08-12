В Петербурге мужчина ограбил кота

Кот Елисей вновь подвергся разбойному нападению.

В субботу, 11 августа, на Малой Садовой пьяный "отец двоих детей" ограбил памятник коту Елисею. Очевидцы выложили видео инцидента в сеть.

В ролике видно, как мужчина в форме кондуктора взбирается к скульптуре и собирает деньги. Свой поступок грабитель, представившийся Павлом, обосновал необходимостью материально помочь своим детям.

Кот Елисей – негласный символ Санкт-Петербурга. Жители и гости Северной Столицы забрасывают на него монетки на удачу. Однако памятник привлекает не только искателей счастья, но и любителей наживы.

Видео: Вконтакте/unreleased_dtp