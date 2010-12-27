В Ленобласти засеяли 71 гектар опасной пшеницей

Роспотребнадзор обнаружил сорт пшеницы, которого нет в официальном реестре

В Ленинградской области к ответственности привлекли сотрудников сельхозпредприятия, которые засеяли "Августиной" 71 га земли, сообщила 24 октября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что предприятие посеяло озимую пшеницу категории "суперэлита" на участке в 71 га. После проверки выяснилось, что сорт "Августина" не включен в государственный реестр селекционных достижений, разрешенных к использованию.

В ведомстве уточнили, что нахождение в реестре сортов пшеницы, означает гарантию их безопасности для экологии, людей и животных.