В Ленобласти заработала экологичная котельная, работающая на древесном топливе

Котельная является одним из завершающих этапов в реализации инвестпроекта по созданию лесопильного производства замкнутого типа.

В деревне Чудцы Бокситогорского района запустили в строй новую экологичную котельную, работающую на древесном топливе — отходах лесообработки.

Котельная мощностью 10 мегаватт будет обеспечивать теплом лесопильный завод ООО "ММ-Ефимовский". Стоимость строительства объекта — около 5 млн евро.

Котельная является одним из завершающих этапов в реализации инвестпроекта по созданию лесопильного производства замкнутого типа.

Лесопильный завод в Чудцах относится к безотходным производствам, побочные продукты лесопиления: щепа, стружки и кора реализуются или используются для собственных нужд.

"Новый энергетический объект полностью обеспечивает собственные потребности завода и создаёт возможности для дальнейшего развития предприятия. Мы надеемся, что "ММ-Ефимовский" будет развивать глубокую переработку древесины", — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко. Он также отметил, что предприятие активно занимается лесовосстановлением в районе: следующим шагом в развитии может стать создание собственного лесного питомника.

В церемонии торжественного запуска котельной, приуроченной к 10-летнему юбилею предприятия, приняли участие учредитель группы Майер Мелнхов Хольц (ООО "ММ-Ефимовский") барон Франц Майер-Мельнхоф-Заурау, председатель правления группы Рихард Штральц, генеральный директор ООО "ММ-Ефимовский" Андрей Шик.

Источник: пресс-служба ЛО