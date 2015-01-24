В Ленобласти занесло грузовик – видео

В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня, 29 декабря, в Ленобласти произошло ДТП. Большегруз занесло на скользкой дороге. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех Петербург".

В результате аварии никто не пострадал. Водитель отделался испугом. Автомобилисты призывают друг друга соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сейчас на дорогах гололедица, будьте очень осторожны за рулем. Очевидец

Ранее на Piter.tv: красный автомобиль опрокинулся у пожарной части на Приморском проспекте.

Видео: Телеграм / Раньше всех Петербург