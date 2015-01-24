В Ленобласти занесло грузовик – видео

Сегодня, 29 декабря, в Ленобласти произошло ДТП. Большегруз занесло на скользкой дороге. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех Петербург".
В результате аварии никто не пострадал. Водитель отделался испугом. Автомобилисты призывают друг друга соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Сейчас на дорогах гололедица, будьте очень осторожны за рулем.
Очевидец
Ранее на Piter.tv: красный автомобиль опрокинулся у пожарной части на Приморском проспекте.
Видео: Телеграм / Раньше всех Петербург
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