  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:49
148
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти занесло грузовик – видео

0 0

В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня, 29 декабря, в Ленобласти произошло ДТП. Большегруз занесло на скользкой дороге. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех Петербург". 

В результате аварии никто не пострадал. Водитель отделался испугом. Автомобилисты призывают друг друга соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сейчас на дорогах гололедица, будьте очень осторожны за рулем.

Очевидец

Ранее на Piter.tv: красный автомобиль опрокинулся у пожарной части на Приморском проспекте.

Видео: Телеграм / Раньше всех Петербург

Теги: гололёд, грузовик, дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии