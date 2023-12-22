Почти 15 петербуржцев пострадали от падения на гололёде

У некоторых пострадавших были ушибы и травмы головы, у других – переломы.

Минимум 14 человек обратились за помощью из-за травм, полученных при падениях на гололеде в Петербурге. У половины пострадавших диагностирован перелом. Об этом сообщила "Фонтанка".

У некоторых пострадавших были ушибы и травмы головы, у других – переломы. Например, женщина в возрасте 40 лет сломала локоть, упав на Суздальском шоссе. 61-летняя жительница получила такую же травму, поскользнувшись в Винокурцевском проезде. Перелом лодыжки диагностирован у 45-летнего мужчины, который упал на Бухарестской улице.

Один 59-летний мужчина получил сотрясение мозга и перелом двух ребер, переходя Будапештскую улицу. 66-летний житель Купчино сломал три ребра возле дома на улице Олеко Дундича.

Ранее мы сообщили о том, что более 500 ДТП произошло в Петербурге 3 апреля.

Фото: Piter.TV