В Ленобласти заключены 100 муниципальных контрактов на приобретение квартир по программе переселения

Жилые помещения на вторичном рынке в ближайшее время будут переданы в собственность гражданам, расселяемым из аварийного жилья общей площадью 4 тысячи квадратных метров.

Заключены первые 100 муниципальных контрактов на приобретение квартир по программе переселения.

Жилые помещения на вторичном рынке в ближайшее время будут переданы в собственность гражданам, расселяемым из аварийного жилья общей площадью 4 тысячи квадратных метров.

За месяц реализации первый этап программы выполнен уже на 20%. Уже расселен аварийный фонд общей площадью 206 квадратных метров, в новых квартирах живут 23 человека.

В рамках первого этапа ‪до 31 декабря 2020 года‬ в 43 муниципальных образованиях будет переселено 1300 человек из 20 тысяч квадратных метров аварийного фонда.