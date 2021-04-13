В Ленобласти водитель маршрутки отказывался принимать оплату картами Visa и MasterCard

В салонах некоторых автобусов замечены предупреждения о том, что безналичный расчет можно совершить только при помощи "Мира".

Накануне в маршрутном такси ленобластного перевозчика "Никкос" заметили необычное предупреждение, согласно которому воспрещалась оплата проезда с помощью карт "враждебных платежных систем" Visa и MasterCard. Из сообщения в маршрутке также следовало, что безналичная оплата проезда будет доступна только в том случае, если пассажир воспользуется национальной картой национальной платежной системы "Мир".

Издание 47news.ru выяснило, что объявление из 801-й маршрутки было шуточным: инженеру, который решил таким образом позабавиться, перевозчик сделал выговор и оштрафовал на 30 тыс рублей. Согласно данным издания, эта акция была единичной и не распространилась на другие маршруты перевозчика. Ссылка на распоряжение Правительство РФ в напечатанном предупреждении также была фикцией – закон напрямую обязывает представляющего услуги взимать плату любым способом, в том числе и картами иностранных платежных систем.

Напомним, что Visa и MasterCard приостановили работу карт, которые выдавали российские банки. Пользователи зарубежных платежных систем не смогут при помощи них оплату за границей, равно как и снять наличные средства.

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