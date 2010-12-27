В Ленобласти отметили 75-летие "Дня ракетных войск и артиллерии" масштабной реконструкцией

На демонстрации боевой мощи артиллерийских орудий присутствовало более пяти тысяч человек.

В пятницу, 15 ноября, в Ленинградской области прошла масштабная реконструкция, приуроченная к 75-летию профессионального праздника всех ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

Реконструкция проходила на полигоне "Лужский". Участники баталии разыгрывали танковое сражение времен ВОВ. Также во время мероприятия прошли тактические учения с боевой стрельбой и пуском ракет и стрельбой из артиллерийских систем. Посмотреть на это грандиозное событие пришло более пяти тысяч человек.

На празднике присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он поблагодарил всех участвующих за впечатляющее представление для жителей региона.

"Самый удачный формат профессионального праздника — показ зрителям своего высокого мастерства",- сказал Дрозденко.

На полигоне была представлена военная техника разных исторических и военных эпох, работала полевая кухня. Все присутствующие могли услышать музыкальные выступления концертных бригад.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области планируют создать фитнес-зал в каждом районном центре.

Фото: Правительство Ленинградской области