В Ленобласти прожиточный минимум на 2022 год вырастет на 711 рублей

Размер прожиточного минимума на душу населения составит 12 781 рубль.

В Ленобласти утвердили новый размер прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующие изменения внесены в проект постановления №590 об установлении величины прожиточного минимума на душу населения на 2022 год.

Прожиточный минимум на душу населения увеличился с 12 070 рублей до 12 781 рубль, для трудоспособного населения – с 13 156 рублей до 13 931 рубля, для пенсионеров – с 10 618 рублей до 10 992 рубля и для детей – с 11 780 рублей до 12 398 рублей. Постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

В Петербурге прожиточный минимум на 2022 год вырастет на 732 рубля.

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