В Ленобласти мигрант угнал машину с пожилой женщиной, чтобы встретиться с Путиным

Находясь в состоянии алкогольного опьянения преступник похититель автомобиль, а заложнице брызнул в лицо баллончиком.

В Ленинградской области в Ивангороде был угнан автомобиль, в котором находилась пожилая женщина, сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и области.

Известно, что 12 декабря около 09:00 в полицию обратился обеспокоенный мужчина, который сообщил, что несколько минут назад от придорожной гостиницы угнали его автомобиль SsangYong. Водитель сообщил, что в салоне осталась его 78-летняя мать.

Угонщика удалось остановить на 128 километре трассы "Нарва". Похитителем оказался 50 летний житель города Кохтла-Ярве Владимир. Из документов у него был с собой паспорт лица без гражданства, выданный в Эстонии. Выяснилось, что задержанный по национальности русский.

В надзорном органе сообщили, что злоумышленник сел за рули и поехал в Петербург. Пожилая женщина начала возмущаться, в результате чего преступник остановился, вытащил ее за полосы, брызнул в лицо перцовым баллончиком и оставил на обочине.

Стало известно, что по словам Владимира, он ехал в Петербург, чтобы встретиться со своим тезкой Путиным. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям – "Грабеж" и "Незаконное ограничение свободы".