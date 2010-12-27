В Ленобласти стартует третья экспедиция "Сообщества питерских блогеров"

В ходе экспедиции блогеры будут брать пробы воды в каждом роднике и сдавать в лабораторию на химический анализ. После завершения проекта все данные о качестве воды будут обнародованы.

В регионе стартует третья экспедиция "Сообщества питерских блогеров" по проверке качества родниковой воды.

С помощью интерактивной карты, на которую сами жители наносят нуждающиеся в проверке родники, команда блогеров-экологов исследует Токсовский, Приозерский, Лужский, Ломоносовский и Волховский районы.

В ходе экспедиции блогеры будут брать пробы воды в каждом роднике и сдавать в лабораторию на химический анализ. После завершения проекта все данные о качестве воды будут обнародованы.

Жители Ленинградской области могут в онлайн режиме нанести родник, находящийся рядом с домом или с дачей, на интерактивную карту https://rodniki.kp.ru/.

Источник: пресс-служба ЛО