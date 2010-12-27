В Ленобласти стартует третья экспедиция "Сообщества питерских блогеров"

В регионе стартует третья экспедиция "Сообщества питерских блогеров" по проверке качества родниковой воды.
С помощью интерактивной карты, на которую сами жители наносят нуждающиеся в проверке родники, команда блогеров-экологов исследует Токсовский, Приозерский, Лужский, Ломоносовский и Волховский районы.
В ходе экспедиции блогеры будут брать пробы воды в каждом роднике и сдавать в лабораторию на химический анализ. После завершения проекта все данные о качестве воды будут обнародованы.
Жители Ленинградской области могут в онлайн режиме нанести родник, находящийся рядом с домом или с дачей, на интерактивную карту https://rodniki.kp.ru/.
Источник: пресс-служба ЛО
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