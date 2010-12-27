В Ленобласти стартует персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

Персонифицированное финансирование будет осуществляться на основе сертификата, который в электронном виде дается каждому ребенку, и подтверждает право родителей на оплату услуг дополнительного образования.

Родители областных школьников с 1 сентября смогут выбирать кружок или секцию через интернет, вне зависимости от места проживания.

В Ленинградской области вводится персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, и уже запущен портал-навигатор. Основной принцип персонифицированного финансирования – "деньги следуют за ребёнком". Если раньше учреждение определяло, какие кружки и секции открыть и сколько детей принять, то сейчас полноценные заказчики услуг дополнительного образования – ребенок и его родители: только у них есть право выбирать – где и по какой программе учиться.

Персонифицированное финансирование будет осуществляться на основе сертификата, который в электронном виде дается каждому ребенку, и подтверждает право родителей на оплату услуг дополнительного образования. Сумма сертификата будет определяться самостоятельно муниципалитетом, и будет ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. В случаях, если выделяемого объема финансирования недостаточно для оплаты кружков и секций, родители будут доплачивать разницу. Персонифицированное финансирование дополнительного образования будет вводиться поэтапно: часть социально-значимых общеразвивающих и предпрофессиональных программ будут финансироваться по старой схеме.

К настоящему времени в проект включились 12 районов области – Волосовский, Выборгский, Волховский, Кировский, Киришский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Гатчинский, Тосненский и Сосновый Бор, остальные регионы присоединятся в 2020 году.

Чтобы получить сертификат персонифицированного финансирования, нужно зарегистрироваться на сайте: "Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области". Навигатор при регистрации присвоит ребенку идентификационный номер, который и является электронным сертификатом. Затем можно выбрать учреждение допобразования, подать заявку на понравившуюся программу студии, секции или кружка, дождаться подтверждения, а после заключения договора сертификат будет активирован.

В 2019 году системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей должно быть охвачено не менее 50% муниципальных образований Ленинградской области и не менее 25% обучающихся от общего количества детей от 5 до 18 лет. В 2021 году системой персонифицированного финансирования должно быть охвачено 100% муниципальных образований и 100% детей, обучающихся по программам дополнительного образования.