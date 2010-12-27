В Ленобласти стартовала регистрация участников традиционного лыжного марафона в Токсово

Лыжная гонка Toksovocup пройдет на территории базы СКА в Токсово 1-2 февраля 2020 года.

Открыта регистрация участников традиционного лыжного марафона в Токсово.

Лыжная гонка Toksovocup пройдет на территории базы СКА в Токсово 1-2 февраля 2020 года. В первый день участники попробуют свои силы в марафоне 51 км, полумарафоне 34 км и гонке на дистанции 10 км свободным стилем. Во второй день состоится полумарафон 34 км и гонка на дистанции 10 км классическим стилем.

Для получения стартового пакета участник обязан иметь медицинскую справку и допуск к соревнованиям. К участию в марафоне допускаются спортсмены не моложе 19 лет. В гонке свободным стилем на дистанции 10 км могут участвовать ребята, начиная с 13 лет. Для остальных видов гонок возрастное ограничение составляет 17 лет.

Регистрация участников продлится до 27 января 2020 года.

Источник: пресс-служба ЛО