В Ленобласти стартовала регистрация на Открытый Чемпионат и Первенство Гатчины по кроссу

Соревнования пройдут 13 октября на лыжном стадионе в Орловой роще.

Началась регистрация на Открытый Чемпионат и Первенство Гатчины по кроссу "Кросс лыжников — 2019". Соревнования пройдут 13 октября на лыжном стадионе в Орловой роще. Участники 2012 года рождения и моложе( не младше 4 лет) пробегут 300 метров, спортсменам 2008-2011 годов рождения предложат дистанции 500 метров, 1 километр пробегут спортсмены 2004- 2007 годов рождения.

Бегуны старше должны будут преодолеть дистанции от 2 до 8 километров.

Зарегистрироваться можно до 11 октября.

Источник: Гатчинская Служба Новостей