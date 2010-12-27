В Ленобласти стартовала осенняя вакцинация диких животных против бешенства

На территорию Ленинградской области поступила первая партия в 300 тысяч доз антирабической вакцины, до конца октября ожидается еще 154 тыс. доз.

На территорию Ленинградской области поступила первая партия в 300 тысяч доз антирабической вакцины, до конца октября ожидается еще 154 тыс. доз.

До установления в лесах снежного покрова, сотрудники государственной ветеринарной службы, совместно с охотпользователями, по особой методике будут распространять вакцину для диких плотоядных в ареале обитания лис, волков, енотовидных собак, куниц.

Так же продолжается иммунализация домашних животных, которая проходит в течение всего года. Все ветеринарные станции региона бесплатно прививают кошек и собак против бешенства.

Благодаря системной работе, Ленинградская область с 1987 года благополучна по бешенству.

В 2019 году в регион поступило 18 тыс. доз вакцины для домашних животных, что на 2,4 тыс. больше чем в 2018 году и 872 тыс. доз вакцины от бешенства для диких животных (+ 286 тыс.). Увеличение объемов связано с неблагополучием по заболеванию в соседних регионах и наличием на территории области около 70 тысяч домашних животных и 40 тысяч диких плотоядных.

Источник: пресс-служба ЛО