В Ленобласти стартовал проект "Школа активного земляка"

Активных земляков с каждым годом в регионе становится все больше – в реализации «законов тысячи добрых дел» участвуют уже более 4000 жителей области.

Первый семинар обучающего проекта для специалистов администраций муниципальных образований, старост, членов общественных советов и инициативных комиссий посвятили актуальным проблемам местного значения.

Активных земляков с каждым годом в регионе становится все больше – в реализации "законов тысячи добрых дел" участвуют уже более 4000 жителей области.

Субсидии областного бюджета в 2019 году получили 190 муниципальных образований – осуществлено 250 проектов, предложенных инициативными комиссиями и 358 проектов, инициированных старостами и общественными советами в сельской местности.

Общий объем субсидий областного бюджета на эти цели ежегодно составляет более 460 млн рублей, и, с учетом софинансирования местных бюджетов и вклада граждан, который может быть в любой форме, на инициативы жителей по благоустройству населенных пунктов расходуется полмиллиарда рублей.

"Ленинградская область является одним из лучших регионов в плане государственной поддержки местных инициатив граждан, – отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак . – Проект "Школа активного земляка", безусловно, будет способствовать пополнению знаний наших активных земляков не только в сфере инициативного бюджетирования, но и в целом о направлениях развития нашего региона".

На первом семинаре перед слушателями выступили руководители отраслевых комитетов региона, Центра энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области, Ленинградской областной избирательной комиссии.