В Ленобласти стартовал новый проект "Поквартирная карта"

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ) приступил к оцифровке поквартирных карточек, которые до сих пор пишутся от руки.

В области стартовал новый проект "Поквартирная карта", благодаря которому жители смогут получать справки и документы в электронном виде.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ) приступил к оцифровке поквартирных карточек, которые до сих пор пишутся от руки. В настоящее время документ, в котором ведется учет всех лиц, проживающих или когда-то проживавших в квартире, в том числе временно, представляет собой бумажный журнал, где записана информация о жильцах: ФИО, паспортные данные, дата регистрации и прочее. После оцифровки получить эти сведения можно будет в электронном виде, без личного посещения паспортного стола.

Ранее ЕИРЦ уже внедрил проект для комитета социальной защиты населения Ленинградской области "Центр льгот", который оказался успешным. В "Центре льгот" совмещены данные жилищной базы и практика применения нормативно-правовых актов в области социальной защиты населения. В результате, расчет льготы для потребителя происходит автоматизировано, клиент избавлен от необходимости нести бумаги из одного учреждения в другое.

В начале 2020 года большая часть жителей Ленинградской области сможет получить услугу "Поквартирной карты" удаленно.

Источник: пресс-служба ЛО