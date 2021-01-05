В Ленобласти создали виртуальные копии трёх деревянных храмов

По словам Цоя, концепция "цифрового двойника" призвана помочь быстрее обнаруживать физические проблемы, точнее предсказывать их результаты и принимать более продуктивные решения.

В Ленобласти создали цифровые версии трех деревянных церквей Присвирья, которые признали объектами культурного наследия. Об этом рассказал председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, пишет ТАСС.

По словам Цоя, концепция "цифрового двойника" призвана помочь быстрее обнаруживать физические проблемы, точнее предсказывать их результаты и принимать более продуктивные решения.

Первые "цифровые двойники" появились у церкви Воскресения Христова в деревне Курпово, храма Димитрия Солунского Мироточивого в деревне Щелейки и церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Подпорожского района области.

Фото: phxere

