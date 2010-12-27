В Ленобласти сформирован новый бюджет

В главном финансовом документе региона появились новые статьи расходов, продиктованные актуальной социальной повесткой.

В главном финансовом документе региона появились новые статьи расходов, продиктованные актуальной социальной повесткой.

"Мы выходим на 2020 год со стабильным бюджетом за всю историю Ленинградской области. Сегодня мы имеем те цифры, о которых в 2012 году могли только мечтать. Семь лет назад мы говорили, что у нас инвестиционная программа должна быть не менее 10% от доходов бюджета, что мы должны дать каждой отрасли возможность сбалансированно развиваться. Сегодня у нас все это есть в новом проекте бюджета", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе представления на заседании правительства региона законопроекта о бюджете на 2020-2022 годы.

В ближайшие три года большая часть расходов, традиционно, будет направлена на социальную сферу. При этом ряд направлений расходования средств бюджета в проекте появились впервые. Так, предусмотрены средства на выплату компенсаций родителям при отсутствии мест в детских садах, на отчисления средств в фонд Дом.рф для помощи в достройке проблемных объектов долевого строительства, на льготный проезд для пенсионеров и студентов – жителей Ленинградской области – по территории Санкт-Петербурга. Также предусмотрены средства на расселение ветхого и аварийного жилья, которое не вошло в госпрограммы.

Особое внимание при формировании бюджета было уделено господдержке инициатив граждан (включая инициативы сельских старост) – на эти цели выделено более 1 млрд рублей.

Согласно проекту, доходы областного бюджета в 2020 году составят 141,8 млрд рублей, в 2021 – 150,1 млрд рублей, в 2022 – 151,9 млрд рублей. Расходы в 2020 году – 149,8 млрд рублей, в 2021 – 158,7 млрд, в 2022 – 156,5 млрд рублей. Дефицит в 2020 и 2021 году составит 6%, к 2022 году снизится до 3%.

Источник: пресс-служба ЛО