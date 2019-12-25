В Ленобласти сформировали банк сельхозземель

В регионе опубликовали реестр свободных земель для ведения сельскохозяйственного производства.

В пятницу, 11 марта, на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу появился реестр свободных земель для ведения сельскохозяйственного производства. Всего в списке 494 участка в 14 районах региона.

Желающие могут купить или взять в аренду для сельскохозяйственного использования любой участок. Среди предложений больше всего в Лужском районе (116), Бокситогорвском районе (108), а также в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском районах.

Председатель комитета Олег Малащенко отметил, что для региона важно, чтобы сельхозземли обрабатывались, использовались по назначению, чтобы у земли был хозяин. С 2018 года реализуется программа постановки земель на государственный кадастровый учёт, благодаря чему за три года было получено около 17 тыс. гектаров доступных для предоставления в аренду и вовлечение в оборот.

Чтобы получить землю, нужно обратиться в администрацию поселений. Земля распределяется на основе аукциона, предприятиям, ведущим сельхоздеятельность, земля для расширения производства предоставляется на льготных условиях.

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