В Ленобласти психически нездоровая девочка ушла купаться и пропала

Школьница уже ранее уходила из дома.

Накануне в полицию Кировского района Ленобласти обратилась 37-летняя женщина и заявила о пропаже психически нездоровой дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 15 июня 17-летняя школьница ушла купаться с неизвестной девочкой на карьеры в поселке Павлово. После этого она так и не вернулась домой.

Девушка ростом 162 см, волосы темно-русые, длинные, глаза голубые. Была одета в желтую футболку, черные джинсы, кроссовки черного цвета с белой подошвой. Особые приметы: шрам на правой ключице длинной около 5 см, курит.

Ранее школьница уже уходила из дома, в связи с чем состояла на учете в ПДН. Также в 2019 году лечилась в психиатрической больнице поселка Дружноселье.

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