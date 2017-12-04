В Ленобласти проведут Чемпионат мира по болотному футболу

Чемпионат мира 2018 по популярному скандинавскому виду спорта может пройти под Петербургом.

Во время Чемпионата мира по футболку, который состоится летом 2018 года, в Ленинградской области предложили провести мировые соревнования и по болотному футболу, сообщает 4 декабря ТАСС.

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов заявил, что планируется провести чемпионат по болотному футболу, который также популярен и в Финляндии, где по грязи пинают мяч около 500 команд со всей Скандинавии.

Болотный футбол, как уже стало понятно, предусматривает площадку с заболоченной почвой. Традиционное место проведения игры - финская деревня Хюрюнсалми. Стоит отметить, что команды из России становились победителями семь раз в профессиональной лиге чемпионата мира по болотному футболу.

Видео: YouTube / Gregory Shiraeff