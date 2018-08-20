Видео: как выглядит благоустройство поселка Рощино после ЧМ-2018

Благодаря Чемпионату мира по футболу, поселок Рощино в Выборгском районе стал одним из самых благоустроенных и соврменных поселков Ленинградской области.

Значимый этап в жизни небольшого поселка на территории Выборгского района начался три года назад, когда стало известно, что поселок включили в список мест, которые в 2018 году будут задействованы для проведения Чемпионата мира по футболу. Почти сразу после оглашения такого значимого решения, для небольшого населенного пункта, были разработаны проекты и начаты работы по приведению поселка в соответствие с нормами международного футбольного комитета.

Международная федерация футбола известна жесткими требованиями к местам, где проводятся игры. Принимающая футболистов страна обязуется не только предоставить оборудованый стадион, но и обеспечить необходимую инфраструктуру для комфортной жизни игроков и болельщиков. Впрочем, такие требования определенно идут на пользу принимающим гостей населеным пунктам. Не стало исключением и Рощино. Стадион "Рощино-Арена", возведенный перед мундиалем дал сильный толчок к развитию всего поселка. В течение пары лет подготовки был полностью заменен асфальт на центральной дороге, приведены в порядок, а также утеплены фасады многоквартирных домов. В рамках программы по формированию комфортной городской среды был обустроен "золотой пляж", популярное среди жителей поселка место для отдыха. Администрация поселка даже благоустроила парковую зону и возвела летнюю сцену со скамейками и ухоженными тропинками вокруг них. В программу востановления и подготовки попало здание вокзала, ведь именно оно является лицом поселка для внось прибывающих в него туристов.

Сейчас Рощино является вероятно одним из самых и современных и ухоженных поселков, если не России, то точно - Ленинградской области. Впрочем, поселковая администрация пошла еще дальше и в качестве масштабного эксперимента запустила передовую программу по раздельному сбору мусора, о которой мы подробно рассказывали ранее. Россия только планирует ввести обязательное разделение отходов по всей территории страны с января следующего года, а Рощино уже начало сортировку. В небольшом поселке расположилось более десятка площадок с накопителями для различных видов отдохов.

На зависть многим странам, где после больших спортивных событий стадионы забрасывают, оставшаяся после ЧМ-2018 "Рощино-Арена" не пустует. Буквально недавно здесь прошел первый открытый футбольный матч между местными командами молодежи и ветеранов. А уже с 30 августа по 9 сентября в Рощино пройдет футбольный турнир имени Валентина Гранаткина, который ранее проводился зимой в закрытом манеже Санкт-Петербурга.

Видео: Piter.TV