В Ленобласти прошла Спартакиада ветеранов

Первое место в общекомандном зачете заняла команда города Сосновый Бор.

Подведены итоги первой Спартакиады ветеранов Ленинградской области.

Соревнования прошли на базе туристско-спортивного комплекса "Связист" в Приозерском районе. Участие в мероприятии приняли 168 представителей общественных ветеранских организаций. В состязании участвовали женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Свои команды представили все районы и городской округ Ленинградской области.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда города Сосновый Бор, на втором месте – Тихвинский район, бронзу взял Сланцевский. В личном зачете лучший результат в плавании показали Владимир Гвоздилов (Тихвин) и Анна Сабурова (Тосно). В легкой атлетике первые ступени пьедестала заняли Борис Зуев (Кириши) и Елена Ионова (Тихвин). В стрельбе из электронного оружия лучшими стали сосновоборцы Василий Смелов и Елена Журенко. Самыми меткими в соревнованиях по дартсу оказались Сергей Ситников (Всеволожский район) и Ольга Нетяга (Кировский район).

Победители и призеры I Спартакиады ветеранов Ленинградской области были награждены кубками, медалями и дипломами комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, а также ценными подарками Ленинградской региональной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Источник: пресс-служба ЛО