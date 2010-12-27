В Ленобласти проходит агротехнологическая выставка "Всероссийский день поля"

На нынешней ретро-экспозиции представлены не только огородные, но и дикорастущие растения, которые использовались горожанами в пищу в годы блокады. Визуально "блокадные огороды" дополнены инсталляциями и стендами с необходимыми пояснениями.

Особое место на проходящей в регионе агротехнологической выставке "Всероссийский день поля" занимает экспозиция "Блокадный Ленинград".

Часть территории полей государственного аграрного университета, где проходит выставка, занята посадками овощных культур, которые символически напоминают о важной странице в истории блокады Ленинграда – знаменитых "блокадных огородах".

Весной 1942 года, постановлением Ленгорисполкома, в скверах и парках города были организованы огороды. Это во многом помогло обеспечить ленинградцев продовольствием.

На нынешней ретро-экспозиции представлены не только огородные, но и дикорастущие растения, которые использовались горожанами в пищу в годы блокады. Визуально "блокадные огороды" дополнены инсталляциями и стендами с необходимыми пояснениями.

С экспозицией "Блокадный Ленинград" в ходе открытия "Всероссийского дня поля" познакомились министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Источник: пресс-служба администрации ЛО