В Ленобласти продолжается ремонт мостов, расположенных на региональных дорогах

Дорожники открыли для движения мост через реку Систа на трассе "Котлы — Семейское — Урмизно" в Кингисеппском районе.

В Ленинградской области продолжается ремонт мостов, расположенных на региональных дорогах.

Дорожники открыли для движения мост через реку Систа на трассе "Котлы — Семейское — Урмизно" в Кингисеппском районе.

По заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор" здесь были обновлены элементы пролетного строения и опоры. Также на объекте заменены асфальт, гидроизоляция и перила. Ремонт восстановил несущую способность мостового перехода, которая в режиме постоянного потока машин достигает до девяти тонн на ось транспортного средства.

Ведутся ремонтные работы на путепроводе около поселка Рябово Выборгского района на дороге "Высокое — Синицыно". В Приозерском районе дорожники заканчивают ремонт моста через безымянный ручей, расположенный на 23 километре трассы "Торфяное — Отрадное — Заостровье".

Всего за два года в Ленинградской области запланирован ремонт 11 мостовых переходов. Во Всеволожском районе отремонтируют переход на дороге Мяглово — Кузьминки. Переправу через реку Парица отремонтируют в Гатчинском районе на направлении Черново — Учхоз, а в Ломоносовском — мост через реку Шингарку на трассе Новый Петергоф — Низино — Сашино. Дорожники выйдут на ремонт моста через реку Лустовка у подъезда к поселку Лисино-Корпус в Тосненском районе и через реку Явосьма в Тихвинском. В Бокситогорском районе подновятся переправы через Воложбу и Обломну. В Кингисеппском районе на ремонт уйдет переход через речку Сума у деревни Большая Рассия.

Источник: пресс-служба ЛО