В Ленобласти продолжается прием заявок на Всероссийский танцевальный конкурс "Весна священная"

Конкурс будет проводиться в три этапа: заочный региональный этап, очный региональный этап и итоговый конкурс Национальной премии "Весна священная" в Москве.

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе в рамках национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная".

К участию в конкурсе, организованном благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа", приглашаются любительские танцевальные коллективы, музыкальные школы, сольные исполнители в возрасте от 7 лет до 21 года.

Конкурс будет проводиться в три этапа: заочный региональный этап, очный региональный этап и итоговый конкурс Национальной премии "Весна священная" в Москве.

Для участия в заочном региональном этапе необходимо представить в адрес оргкомитета заявку установленной формы и видеозапись танцевального номера (это может быть ссылка на YouTube (Ютьюб) либо другой интернет ресурс или же прикреплённый файл) на электронную почту vesnakonkurs@mail.ru

Продолжительность видеозаписи не более 4 минут 30 секунд.

Прием заявок завершится 20 сентября.

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать форму заявки на участие можно на официальном сайте благотворительного фонда "Илзе Лиепа", а также на странице Вконтакте.

Источник: пресс-служба ЛО