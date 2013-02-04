В Ленобласти бандиты жестоко избили 63-летнего пенсионера и украли из его холодильника еду

В субботу, 21 мая, в Приозерском районе Ленобласти злоумышленники с судимостями напали на пенсионера. Инцидент произошел в квартире пожилого мужчины на улице Ленина. Агрессивные мужчины избили жертву тростью и забрали из холодильника еду.
Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.
По информации Piter.tv, сотрудникам полиции удалось выйти на "след" злоумышленников. Одного из дебоширов стражи порядка остановили на улице Кирова. Его 53-летнего подельника тоже нашли. Сейчас бандиты находятся в изоляторе.
Было возбуждено уголовное дело. Началось расследование.
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Фото: Pexels
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