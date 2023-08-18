В Ленобласти пожарные вызволили из западни кавказскую овчарку

Как оказалось, 14-летний Макс гулял вечером, но чего-то испугался и скатился в глубокую канаву.

В Ленобласти пожарные вызволили из западни пожилую кавказскую овчарку. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС".

Спасателям 17 августа в 21:08 поступило сообщение о том, что в деревне Корабсельки кавказская овчарка упала в овраг. Как оказалось, 14-летний Макс гулял вечером, но чего-то испугался и скатился в глубокую канаву. Выбраться не мог, потому что был заблокирован деревьями. На ноги не смог подняться, предположительно, из-за травм и возраста. Также работу спасателей затруднил 10-метровый овраг в зарослях кустарника, который пришлось вырубать.



Почти час длились работы по вызволению Макса из западни. Во время падения, пес получил травмы и самостоятельно передвигаться не мог. Огнеборцы эвакуировали собаку на мягких носилках и передали хозяевам.

Видео: ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"