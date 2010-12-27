В Ленобласти появится региональный фонд помощи дольщикам

В рамках подготовки к созданию фонда, в июне 2019 года в ДОМ.РФ была направлена сводная таблица проблемных объектов Ленинградской области, данные из которой сейчас имплементируются в базу и на карту портала ДОМ.РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил готовность региона одним из первых в Российской Федерации создать и софинансировать региональный фонд помощи дольщикам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

"С июня, после принятия соответствующего закона Государственной Думой, у регионов появилось право создавать некоммерческие организации в форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объектов недвижимости. Мы активно участвовали в разработке этого законопроекта, давали поправки и теперь намерены оперативно отработать все вопросы, связанные с формированием Регионального фонда помощи дольщикам", - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



В рамках подготовки к созданию фонда, в июне 2019 года в ДОМ.РФ была направлена сводная таблица проблемных объектов Ленинградской области, данные из которой сейчас имплементируются в базу и на карту портала ДОМ.РФ.



Во вторник 16 июля 2019 года в Москве состоялось расширенное совещание АО "ДОМ.РФ" с Администрацией Ленинградской области. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин в ходе совещания подтвердил готовность региона в максимально короткие сроки воспользоваться теми возможностями по завершению строительства проблемных объектов, которые связаны с полномочиями федеральной структуры АО "ДОМ.РФ" и нововведениями в законодательстве, позволяющими оптимизировать и ускорить необходимые процедуры.

До 31 августа 2019 года Ленинградская область планирует создать региональный Фонд и до конца 2019 года запустить пилотный проект, на котором будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции. Также на встрече обсуждались технические вопросы создания регионального Фонда, согласован объём формируемых документов и процедура их предоставления в АО "ДОМ.РФ".

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО