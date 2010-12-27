В Ленобласти появится новый экомаршрут на особо охраняемых территориях

Сотрудники комитета по природным ресурсам Ленинградской области наметили трассу, которая пройдет по наиболее живописным и интересным местам заказника, определили места размещения необходимых объектов инфраструктуры.

Новый экомаршрут появится на особо охраняемых территориях Ленинградской области.

Дирекцией особо охраняемых природных территорий региона принято решение о создании нового экологического маршрута на территории государственного природного заказника "Дубравы у деревни Велькота", расположенного в Кингисеппском районе.

Сотрудники комитета по природным ресурсам Ленинградской области наметили трассу, которая пройдет по наиболее живописным и интересным местам заказника, определили места размещения необходимых объектов инфраструктуры.

Экологический маршрут будет проходить через старинный парк родового имения Блоков, разбитый на Ордовикском плато, сложенном известняками с карстовым рельефом и многочисленными родниками, ключами. Посетители заказника смогут увидеть уникальную для Северо-Запада экосистему широколиственного леса с вековыми дубами, высота которых доходит до 25 метров, ширина – до метра в диаметре.

Обустройство инфраструктуры экологического маршрута предполагается завершить до конца года. Стоимость работ – 500 тысяч рублей. Всего в 2019 году в рамках программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области" работы про обустройству экологических троп ведутся в пятнадцати ООПТ, финансирование составляет 12,3 млн рублей.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО