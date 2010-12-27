В Ленобласти появится единая цифровая платформа для инвесторов

Новый сервис упростит и ускорит выдачу инвесторам разрешений на строительство.

Новый сервис упростит и ускорит выдачу инвесторам разрешений на строительство.

Паспорт программы проектов "Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы Ленинградской области" утвержден на организационном штабе по проектному управлению.

Единая цифровая платформа объединит все информационные системы в инвестиционно-строительной сфере и позволит оптимизировать процессы оказания услуг и межведомственного взаимодействия. Такой механизм существенно облегчит работу бизнеса и сделает прозрачным весь документооборот. Для принятия практических решений больше не потребуется обращаться к чиновникам, это можно будет сделать онлайн.

"Цифровая платформа позволит кардинально и в лучшую сторону изменить схему взаимодействия с инвесторами. Компании, приходящие в Ленинградскую область, смогут в короткие сроки, без проволочек, в режиме онлайн получать градостроительные планы земельных участков. Эта услуга будет доступна уже к концу 2020 года. На треть будет сокращено количество процедур для получения разрешения на строительство, вдвое – сроки на оформление документации", – отметила председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова. Она также добавила, что для граждан будет открыт сервис с информацией о существующих и планируемых объектах жилой застройки и социальной инфраструктуры.

Программу планируется реализовать до конца 2021 года. За это время будут созданы картографическая основа Ленинградской области с высоким пространственным разрешением, информационная система с использованием инфраструктуры пространственных данных и аналитическая система ведения строительного надзора, а также цифровые сервисы для бизнеса и граждан.

Задача по развитию платформ информационного межведомственного взаимодействия для качественного предоставления госуслуг поставлена в региональном проекте "Цифровое государственное управление", реализуемом в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Источник: пресс-служба ЛО