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В Ленобласти появится Центр компетенций по развитию комфортной городской среды
Сегодня, 18:39
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KaterinaKono13

В Ленобласти появится Центр компетенций по развитию комфортной городской среды

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Центр должен стать одной из площадок вовлечения граждан в решение вопросов городского устройства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании Центра компетенций по развитию комфортной городской среды.

Центр должен стать одной из площадок вовлечения граждан в решение вопросов городского устройства. Основная задача – привлечение молодежи, студентов, волонтеров и всех активных граждан к решению вопросов благоустройства городской среды, вовлечение их в процесс проектирования, отбора и реализации проектов, привлечение бизнеса, вопросы популяризации урбанистики и др.

В настоящее время организация проходит государственную регистрацию. 

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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