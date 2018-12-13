В Ленобласти появится 28 центров "цифрового образования"

В особенности данный проект будет интересен начинающим технологам и программистам.

В текущем, 2019 году, на основе работающих общеобразовательных учреждений в Гатчинском, Приозерском, Кингисеппском, Подпорожском и Киришском районах Ленобласти появится двадцать восемь офисов по освоению гуманитарного и цифрового образования.

Каждый такой центр будет состоять из двух учебных кабинетов площадью примерно в 40 квадратных метров каждый. В них будут располагаться Интернет-библиотека, коворкинг, медиазона и шахматная гостиная. Проект обойдется в 45 миллионов рублей, которые выделены из регионального и федерального бюджетов.

В особенности данный проект будет интересен начинающим технологам и программистам. Правительство региона уверено, что подобные центры помогут в дальнейшем школьникам в поиске работы своей мечты, а также появлению в области как можно большего количества действительно толковых специалистов в сфере технологий.