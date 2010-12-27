В Ленобласти появился следж-хоккей

В ноябре первая детская команда по следж-хоккею Ленинградской области будет представлять регион на II Фестивале Детской следж-хоккейной лиги.

Торжественное открытие первой в регионе детской команды по следж-хоккею состоялось на базе спорткомплекса "Ладога Арена".

Следж-хоккей или хоккей на санях — это командная спортивная игра на льду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены передвигаются на специальных санях и, передавая шайбу клюшками, как в обычном хоккее, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота соперника. С 1994 года этот вид спорта входит в программу зимних Паралимпийских игр.

Ребята из следж-хоккейной команды Ленинградской области провели показательное выступление под живой аккомпанемент своих друзей из детских художественных коллективов Всеволожского района. Зрители высоко оценили навыки катания на льду и владения клюшкой, которые продемонстрировали юные спортсмены-паралимпийцы.

В настоящее время в команде 8 детей, всего планируется набрать 17 человек (15 полевых игроков и двух вратарей). Тренировки проводятся 3 раза в неделю и включают в себя обязательный час катания на льду, занятия по общей физической подготовке и упражнения в бросковой зоне. Подать заявку на участие в команде может любой желающий.

В ноябре первая детская команда по следж-хоккею Ленинградской области будет представлять регион на II Фестивале Детской следж-хоккейной лиги.

Источник: пресс-служба ЛО