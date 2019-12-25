В Ленобласти построят первую школу на принципах ГЧП

ГЧП – государственно-частное партнёрство.

В Ленинградской области построят первую школу на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Соглашение заключено между администрацией Всеволожского района при участии правительства Ленобласти и инвестиционно-строительной группой "МАВИС".

Школу на 1175 мест на улице Екатерининской в Мурино планируется сдать в IV квартале 2024 года. Инвестор берет на себя обязательства по проектированию, строительству и эксплуатации образовательного учреждения. На софинансирование проекта из федерального бюджета выделено более 1 миллиарда рублей, общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей.

В новой школе помимо кабинетов, школьники и преподаватели смогут пользоваться специально оборудованными локациями для дополнительных занятий. Внутридворовое пространство школы наполнят спортивные и игровые зоны.

Фото: администрация Ленобласти