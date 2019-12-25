В Ленобласти с погоней задержали подростка-лихача на "ВАЗе"

Парень решил не останавливаться по требованию инспекторов ДПС.

Вечером 13 ноября инспекторы ДПС села Алеховщина в Ленобласти попытались остановить "ВАЗ" для проверки. Однако, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, автомобилист не отреагировал на требование, а только увеличил скорость и продолжил движение.

Инспекторы поехали за нарушителем следом, водитель пытался скрыться от полицейских, на ходу неоднократно идя против правил дорожного движения. Спустя некоторое время полиция сделала предупредительный выстрел и несколько выстрелов по колесам преследуемого автомобиля. Водителя остановленного авто задержали, им оказался 16-летний учащийся техникума. Как выяснилось, несколько дней назад подросток купил эту машину, но неофициально и без договора купли-продажи.

В отношении юного лихача составлены составлены несколько административных протоколов.

Ранее мы сообщали об аресте водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП на улице Карпинского.

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